В Татарстане построили 2,9 млн квадратных метров жилья

В Татарстане на сегодняшний день по программам жилищного строительства ввели 2 млн 889 тыс. квадратных метров жилья. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

2 млн 36 тыс. кв.м. приходится на индивидуальное жилищное строительство, 747 тыс. кв.м. — на многоквартирное инвестиционное жилье, еще 105,7 тыс. кв. м. — на дома по социальной ипотеке.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В работе остались 2 программы из 4 по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. По 600 жилым помещениям, предназначенным для «детей-сирот» в 10 муниципальных образованиях остается зарегистрировать право собственности Госжилфондом на 258 квартир. Ещё 39 квартир пока находятся в строящихся 4 соципотечных домах. Их планируется ввести в эксплуатацию уже в ноябре.



По категории «Вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и чернобыльцы» из 7 сертификатов остается оформить только один.

В рамках реализации в республике федерального проекта «Жилье» готовность трех объектов составляет 81%, передает пресс-служба президента Татарстана.

Как подсчитало ранее «Реальное время», по строительству жилых домов Татарстан стабильно входит в число лидеров. По итогам января — сентября 2022 года республика замкнула топ-5. Лидирует по строительству жилья Московская область.



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Татьяна Леухина