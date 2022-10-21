Российские военные массированным огнем артиллерии остановили наступление ВСУ в ЛНР и ДНР

Вооруженные силы России массированным огнем артиллерии остановили наступление подразделений войск Украины в ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны страны.

Так, на Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное ЛНР и Торское ДНР. Массированным огнем артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области.

Также были предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Фото: Минобороны России

На этой неделе также сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины, поразив все назначенные цели.



Так, в районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.



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Максим Кокунин