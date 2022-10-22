Туристские возможности Татарстана прорекламируют в его столице

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реклама в туристическом транспорте Казани

Госкомитет Татарстана по туризму планирует в очередной раз запустить рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики, выяснило «Реальное время». На этот раз решили далеко не ходить и организовать ее прямо в столице региона — в Казани.

Продвигать туристские возможности хотят с помощью не менее трех двухэтажных автобусов City Sightseeing Kazan, на которых по городу катают туристов. Их обклеят рекламными материалами снаружи по всему кузову, включая двери, боковые и задние стекла. Общая площадь такого оформления одного автобуса составит как минимум 110 «квадратов».

Продвигать туристские возможности хотят с помощью не менее трех двухэтажных автобусов City Sightseeing Kazan. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рекламировать возможности, которые есть в Татарстане для туристов, планируют не менее одного месяца. Каждый из трех обклеенных автобусов должен курсировать по Казани ежедневно.

Традиционно рекламные материалы изготовят на основе туристского брендбука Татарстана. Если подрядчик, взявшийся за рекламную кампанию, не попадет в его стандарты, Госкомитет республики по туризму оставляет за собой право не принять услуги.

Традиционно рекламные материалы изготовят на основе туристского брендбука Татарстана. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Факт облейки автобусов рекламными материалами подрядчик должен доказать фотоотчетами, предоставив как минимум четыре фотографии с каждой из четырех сторон автобуса. Проведение кампании по продвижению туристских возможностей Татарстана подтверждается отдельно. Способ тот же — не менее четырех фото каждому автобусу, демонстрирующих перевозку пассажиров по Казани. Снимки должны быть сделаны в разное время в течение месяца.



Потратить на рекламу туристских возможностей Татарстана планируют почти 3 миллиона рублей. Такую сумму выделят из республиканского бюджета.

Туристов в Татарстан привлекают в поездках

Продвижением туристских возможностей Татарстана занимаются регулярно. Однако рекламная кампания в этом направлении на территории Казани — что-то новое. Ранее Госкомитет республики по туризму заказывал услуги в двух столицах России — Москве и Санкт-Петербурге.

Так, например, в октябре ведомство объявило тендер на размещение рекламных постеров о туристских возможностей Татарстана в не менее чем четырех двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань. На это предусмотрели меньше, чем на планируемую кампанию в столице республике, — 2,159 миллиона рублей. Как минимум 384 постера должны разместить во всех вагонах поездов на дверях купе.



В октябре ведомство объявило тендер на размещение рекламных постеров о туристских возможностей Татарстана в двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань. Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Контракт в итоге заключили на 2,08 миллиона рублей. Он достался индивидуальному предпринимателю из Сургута Владимиру Пойда, выяснило «Реальное время».

В августе этого года Госкомитет Татарстана по туризму разместил тендер на рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики в Москве и Санкт-Петербурге. Проводить ее решили с помощью постеров на откидных столиках задних спинок кресел в туристических вагонах не менее 12 скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между двумя столичными городами. Услуги оценили в 8,5 миллиона рублей.

Контракт в итоге достался ООО «Бюро юридического обслуживания», зарегистрированному в Москве. Подрядчиком Госкомитета Татарстана по туризму компания, специализирующаяся, согласно данным системы «СПАРК Интерфакс», на деятельности в области права, становится не в первый раз.

Всего с начала 2022 года Госкомитет Татарстана по туризму выделил на рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики более 30 миллионов рублей. Всего с января ведомство объявило пять тендеров за эти услуги.

Всего с начала 2022 года Госкомитет Татарстана по туризму выделил на рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики более 30 миллионов рублей. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо перечисленных выше, два тендера Госкомитет Татарстана по туризму объявил в феврале 2022 года. Один из них — на продвижение туристских возможностей республики в Москве и Санкт-Петербурге — оценивался в 11,1 миллиона рублей. Это самый дорогой из объявленных в этом году тендеров. Его также выиграло ООО «Бюро юридического обслуживания».

Другой февральский тендер — на продвижение туристских возможностей Татарстана в Москве — Госкомитет РТ по туризму разместил с начальной ценой в 5,43 миллиона рублей. Контракт предполагал размещение рекламных постеров в скоростных поездах «Аэроэкспресс», курсирующих по трем направлениям: аэропорт «Шереметьево» — Москва — аэропорт «Шереметьево», аэропорт «Домодедово» — Москва — аэропорт «Домодедово», а также аэропорт «Внуково» — Москва — аэропорт «Внуково». Его исполнением занималось ООО «Решение» за 5,37 миллиона рублей.

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Татьяна Демина