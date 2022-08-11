Татарстан вновь намерен продвигать туристские возможности в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Максим Платонов

Татарстан вновь планирует провести рекламные кампании по продвижению туристских возможностей республики в Москве и Санкт-Петербурге. Бюджет на эти цели вырос — готовы направить 8,5 млн рублей, в то время как год назад предусматривалось 7,9 миллиона.

Привлекать туристов в Татарстан снова хотят при помощи размещения постеров на откидных столиках задних спинок кресел в туристических вагонах не менее 12 скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Рекламная кампания продлится как минимум месяц. На откидных столиках задних спинок кресел в «Сапсанах» разместят не менее 3,9 тысячи постеров, сделанных на основе туристского брендбука Татарстана.

Доказать проведение рекламной кампании исполнитель должен с помощью фотоотчета. Он должен предоставить не менее двух фотографий рекламных постеров на каждый вагон в каждом поезде. Если на постерах появятся разрывы, царапины, помарки или же выгорит изображение, их надо заменить.

Фото: Максим Платонов

Заказчик — Государственный комитет Татарстана по туризму. Средства выделяются из республиканского бюджета, следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, в прошлом году заказывалось не менее 4 890 рекламных постеров для размещения в вагонах класса «Туристический» всех скоростных поездов «Сапсан», которые связывают Москву и Санкт-Петербург. Также заказывали трансляцию видеороликов, направленных на привлечение путешественников в Татарстан, на площадке онлайн-кинотеатра ivi. На это из республиканского бюджета выделялось 3,9 млн рублей.



Санкт-Петербург также планирует провести информационную кампанию по продвижению своего туристского потенциала в Казани. Она продлится не менее трех месяцев. Ожидается, что с 1 сентября по 30 ноября 2022 года по Казани будут курсировать три экскурсионных автобуса с брендированным задним бортом.



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Татьяна Демина