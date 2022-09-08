Продвигать туристские возможности Татарстана в Москве и Петербурге будет «Бюро юридического обслуживания»

Фото: Максим Платонов (архив)

Проведением рекламной кампании по продвижению туристских возможностей Татарстана в Москве и Санкт-Петербурге займется ООО «Бюро юридического обслуживания». Сумма контракта составила 8,4 миллиона рублей при начальной цене в 8,5 миллиона.



ООО «Бюро юридического обслуживания» выигрывает тендеры на кампании по продвижению туристских возможностей Татарстана в Москве и Санкт-Петербурге не в первый раз. В сентябре 2021-го Госкомитет республики по туризму заключил с компанией контракт на 5,75 миллиона рублей, а в феврале 2022-го — на 11 миллионов.

«Бюро юридического обслуживания» зарегистрировано в 2000 году в Москве. Она занимается деятельностью в области права.

Компания также занималась изготовлением и размещением соцрекламы по профилактике ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, на рекламных поверхностях в Красноярском крае, техническом обслуживанием стел пешеходной навигации в Москве, техобслуживанием и текущим ремонтом остановочных павильонов и навигационных пилонов для нужд филиала службы пути ГУП «Мосгортранс» и так далее.

Напомним, продвигать туристские возможности Татарстана планируют при помощи размещения постеров на откидных столиках задних спинок кресел в туристических вагонах не менее 12 скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Фото: Максим Платонов (архив)

Рекламная кампания продлится как минимум месяц. На откидных столиках задних спинок кресел в «Сапсанах» разместят не менее 3,9 тысячи постеров, сделанных на основе туристского брендбука Татарстана.

В прошлом году заказывалось не менее 4 890 рекламных постеров для размещения в вагонах класса «Туристический» всех скоростных поездов «Сапсан», которые связывают Москву и Санкт-Петербург. Также заказывали трансляцию видеороликов, направленных на привлечение путешественников в Татарстан, на площадке онлайн-кинотеатра ivi. На это из республиканского бюджета выделялось 3,9 млн рублей.



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Татьяна Демина