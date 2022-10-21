Стоимость авиабилетов в Казань за месяц сократилась на 15%

Фото: Максим Платонов

Стоимость авиабилетов из Москвы в Казань за месяц сократилась на 15%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Туту.ру.

Отмечается, что средний чек за авиабилет в оба конца по России в период с 21 по 30 сентября составлял примерно 10,3 тыс. рублей. На аналогичные даты октября он снизился на 6%, до 9,7 тыс. рублей.

Кроме того, за путешествия в страны ближнего зарубежья в последние недели сентября пользователи платили в среднем 40,4 тыс. рублей. Для желающих отправиться туда в конце октября стоимость составляет в среднем 24,1 тыс. рублей, то есть на 40% меньше.

Так, за месяц снизились цены на перелеты по самым востребованных направлениям внутри страны: в Сочи из Москвы — на 7%, из Санкт-Петербурга — на 18%, а между столиц — на 16%. Вместе с этим затраты на дорогу из Москвы в Махачкалу сократились на 21%, а в Казань — на 15%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.

Рейтинг возглавляет Краснодарский край, на который приходится 70% заявок. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, а на третьем — Санкт-Петербург. Далее в топе идут республики Северного Кавказа (преимущественно Дагестан), Подмосковье, Калининград, Крым, Шерегеш, Казань.

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Максим Кокунин