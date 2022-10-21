Американская табачная компания Philip Morris останется в России

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) не планирует покидать российский рынок. Компания намерена создать в России самодостаточную независимую организацию, сообщает ТАСС.

Philip Morris International (PMI)оценил размер своих активов в России в $2,6 миллиарда. Ранее компания сообщала о своих планах определиться с возможным сценарием реструктуризации российского бизнеса, включая передачу активов.

Аффилированные компании PMI в стране, в том числе и фабрика в Ленинградской области, продолжают работу и сохраняют рабочие места. В соответствии с письмом для сотрудников организации, «целью является создание к концу 2022 года самодостаточной организации в России, способной вести бизнес с максимальной независимостью».

По итогам первого полугодия 2022 года оборот розничной торговли табачными изделиями в Татарстане составил 13,3 миллиарда рублей. Это на 1,8 миллиарда больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.



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Илина Хакимова