Казань попала в топ-3 рейтинга социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана
Казань оказалась на третьем месте в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана по итогам января — августа 2022 года. Данные приводит Минэкономики республики.
Рейтинг в очередной раз возглавил Лаишевский район. Второе — у Альметьевского района. На четвертом и пятом местах расположились Нижнекамский и Тукаевский районы.
Затем в рейтинге идут Верхнеуслонский, Новошешминский районы, Набережные Челны, Менделеевский, Елабужский районы.
В числе аутсайдеров по итогам 8 месяцев 2022 года оказались: Дрожжановский, Камско-Устьинский и Агрызский районы республики, сообщается в telegram-канале пресс-службы президента Татарстана.
Ранее Казань заняла только четвертое место в рейтинге по итогам января — июля 2022 года. Тогда третье место оказалось у Альметьевского района.
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