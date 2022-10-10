Казань попала в топ-3 рейтинга социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань оказалась на третьем месте в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана по итогам января — августа 2022 года. Данные приводит Минэкономики республики.

Рейтинг в очередной раз возглавил Лаишевский район. Второе — у Альметьевского района. На четвертом и пятом местах расположились Нижнекамский и Тукаевский районы.

Фото: t.me/apparatustatar

Затем в рейтинге идут Верхнеуслонский, Новошешминский районы, Набережные Челны, Менделеевский, Елабужский районы.

В числе аутсайдеров по итогам 8 месяцев 2022 года оказались: Дрожжановский, Камско-Устьинский и Агрызский районы республики, сообщается в telegram-канале пресс-службы президента Татарстана.



Ранее Казань заняла только четвертое место в рейтинге по итогам января — июля 2022 года. Тогда третье место оказалось у Альметьевского района.

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Татьяна Леухина