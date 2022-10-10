Суд признал геноцидом преступления нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны

Ленинградский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны в Ленинградской области, сообщает Следственный комитет России.



Ведомство собрало доказательства целенаправленного массового уничтожения мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Ленинградской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.

В ходе изучения следователями архивных материалов и заключений экспертов, допросов потерпевших и свидетелей были установлены обстоятельства преступлений. Установлено, что перед немецкими военнослужащими, которые дислоцировались в городе Луге, командование поставило задачу проводить так называемые карательные экспедиции. Итог таких экспедиций — уничтожение и расстрелы мирного населения, сожжение населенных пунктов, угон скота, вывоз продовольствия и другого имущества в Германию. Каратели были беспощадны к детям, женщинам и старикам, оставляя после себя выжженную землю.

В ходе раскопок на территории Луги и Ломоносовского района Ленинградской области обнаружили останки 138 человек, в том числе детей. Эксперты констатировали насильственный характер смерти в годы Великой Отечественной войны.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Установлено, что советские граждане принудительно вывозились в концлагеря. По свидетельству одной из пострадавших, ее вместе с родителями принудительно перевезли из деревни Шустручей Ленинградской области в концлагерь, когда ей было шесть лет. Там она провела три года в бараке за колючей проволокой, наблюдая за тем, как умирали ее родные и близкие. Такие факты носят массовый характер. Это подтверждает реализацию преступных планов немецко-фашистских захватчиков, обрекавших население оккупированных территорий на голод и смерть.

Следователи доподлинно установили преступления при отступлении с ленинградского фронта: они массово расстреливали жителей деревень на пути следования.

— Собранные следствием доказательства и установленные факты свидетельствуют о том, что все эти преступления были направлены на истребление мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа, — заключили в СКР

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Она продлилась 872 дня, по 27 января 1944-го.

Ущерб Ленинграду от нацистской блокады в Великую Отечественную войну оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу. Такую сумму озвучил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник во время первого судебного заседания о признании блокады города геноцидом советского народа.

Он сообщил, что надзорное ведомство проверило архивные и статистические документы. В итоге оказалось, что в блокаду Ленинграда погибло не 649 тысяч человек, как гласит официальная статистика, а более 1 миллиона.

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Маргарита Головатенко