Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов
В четверг, 20 октября, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода и слабый до умеренного северный, северо-западный ветер. Днем существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха днем составит +5... +10 градусов. В Казани прогнозируется от +6 до 10°С, в Набережных Челнах — от +7 до +9°С.
На этой неделе в Татарстане продолжится похолодание. К концу недели максимальная дневная температура составит +6 градусов.
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