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Ночью в Татарстане ожидаются заморозки до -3 градусов

12:45, 20.10.2022
Ночью в Татарстане ожидаются заморозки до -3 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Ночью в пятницу, 21 октября, в Татарстане температуры опустятся ниже ноля градусов — Гидрометцентр республики прогнозирует от +2 до -3°С. Днем потеплеет до +7°С.

В Казани ночью ожидается от +1 до -1 градуса. Днем в пятницу воздух прогреется до +4... +6°С.

В Гидрометцентре Татарстана также предупредили о тумане. Он возможен местами завтра ночью и утром.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода и слабый до умеренного северный, северо-западный ветер. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура составит +5... +10 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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