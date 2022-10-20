Ночью в Татарстане ожидаются заморозки до -3 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Ночью в пятницу, 21 октября, в Татарстане температуры опустятся ниже ноля градусов — Гидрометцентр республики прогнозирует от +2 до -3°С. Днем потеплеет до +7°С.

В Казани ночью ожидается от +1 до -1 градуса. Днем в пятницу воздух прогреется до +4... +6°С.

В Гидрометцентре Татарстана также предупредили о тумане. Он возможен местами завтра ночью и утром.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода и слабый до умеренного северный, северо-западный ветер. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура составит +5... +10 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина