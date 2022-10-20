Лесной массив в Сабинском районе Татарстана объявили памятником природы регионального значения

Лесной массив возле деревни Екатериновки в Сабинском районе Татарстана объявили памятником природы регионального значения. Об этом говорится в постановлении Кабмина республики, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что это решение было принято в целях сохранения естественных и искусственных широколиственных, еловых и пихтовых насаждений, охраны растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Татарстана.

Общая площадь лесного массива составляет 83,9 гектара. Теперь на его территории запрещена любая деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы, в том числе строительство зданий, строений, сооружений, мойка транспорта, разведение костров, размещение отходов, складирование материалов, грунтов и снега, изъятие животных, уничтожение мест их обитания, рубка деревьев и кустарников, нарушение растительного покрова, сенокошение.

Фото: скриншот «Яндекс.карты»

В июле «Ципьинский лес» в Балтасинском районе Татарстана также признали памятником природы регионального значения. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Территория леса — 118,9 га — стала особо охраняемой природной территорией регионального значения.



В сентябре прошлого года в Казани установили охранную зону памятника природы регионального значения «Урочище», расположенного в Русско-немецкой Швейцарии.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин