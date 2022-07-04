В Балтасинском районе Татарстана Ципьинский лес объявили памятником природы регионального значения
«Ципьинский лес» в Балтасинском районе Татарстане признан памятником природы регионального значения. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Территория леса — 118,9 га — стала особо охраняемой природной территорией регионального значения.
В сентябре в Казани установили охранную зону памятника природы регионального значения «Урочище», расположенного в Русско-немецкой Швейцарии.
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