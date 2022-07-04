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В Балтасинском районе Татарстана Ципьинский лес объявили памятником природы регионального значения

17:20, 04.07.2022
В Балтасинском районе Татарстана Ципьинский лес объявили памятником природы регионального значения
Фото: pxhere.com

«Ципьинский лес» в Балтасинском районе Татарстане признан памятником природы регионального значения. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Территория леса — 118,9 га — стала особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Фото: pravo.tatarstan.ru

В сентябре в Казани установили охранную зону памятника природы регионального значения «Урочище», расположенного в Русско-немецкой Швейцарии.

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Татьяна Леухина
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