В Казани установили охранную зону памятника природы «Урочище» в Русско-немецкой Швейцарии

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани установили охранную зону памятника природы регионального значения «Урочище», расположенного в Русско-немецкой Швейцарии. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Общая площадь охраняемой зоны составляет 256,6 га. В ее границах запрещается строительство зданий, строений и сооружений, нарушение почвенного покрова и земельные работы, за исключением определенных случаев (например, противопожарное обустройство лесов), добыча полезных ископаемых и т.д.

Охранная зона «Урочище» установлена с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы и на прилегающие к нему земельные участки и водные объекты, следует из указа президента.



Обеспечить работы по обозначению границ памятника природы и соблюдение охранного режима на его территории поручено Госкомитету РТ по биоресурсам. Ведомство также должно внести сведения в ЕГРН.

Напомним, на территории Русско-немецкой Швейцарии в Казани появится эконабережная. Всего в рамках стратегии развития Казанки планируется создать крупнейшую в России экосистему из 12 прибрежных парков.



Татьяна Демина