Юрий Барзыкин об упразднении Ростуризма: «Все функции сохраняются и будут перераспределены»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрий (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал RT подписание президентом России указа об упразднении Ростуризма.

— На самом деле цели и задачи реорганизации и фактической ликвидации Ростуризма чётко определены в преамбуле указа — повышение эффективности, организационная работа, оптимизация федеральных органов исполнительной власти. Все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития, — отметил он.

Эксперт напомнил о программах поддержки потребителей, которые осуществил Ростуризм. После чего подчеркнул, что «потенциал в Минэкономразвития для обеспечения реализации этих программ несоизмеримо выше».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Кроме того, вице-президент РСТ добавил, что такое решение не является результатом неудовлетворительной работы ведомства.

— Все этапы, кризисы Ростуризм проходил и инициировались нормативные акты, которые реально помогали бизнесу, — отметил Барзыкин.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Цель — совершенствование госуправления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития индустрии и оптимизации федеральных органов исполнительной власти.

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Елизавета Пуншева