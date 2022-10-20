В Казани ограничение движения по Аметьевской магистрали продлили до 1 августа 2023 года

В Казани до 1 августа 2023 года продлено ограничение движения транспорта на Аметьевской магистрали. Это связано со строительством транспортной развязки на будущем Вознесенском тракте, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Уточняется, что речь идет об участке Аметьевской магистрали от дома №16 корп.1 до дома №2.

Объехать данное место автомобилисты могут через улицу Даурскую и Танковое кольцо. Жители комплекса «Садовое кольцо» могут воспользоваться местным проездом вдоль Аметьевской магистрали.

Фото: kzn.ru

В мае сообщалось, что ограничение движения по Аметьевской магистрали продлевается до 30 сентября. В марте сообщалось, что ограничение будет действовать до 15 мая. Движение здесь закрылось с 12 марта.

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Максим Кокунин