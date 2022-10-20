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Президент Татарстана поручил держать на особом контроле безопасность школ

11:03, 20.10.2022
Президент Татарстана поручил держать на особом контроле безопасность школ
Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение властям муниципалитетов держать на особом контроле безопасность образовательных учреждений. Его он озвучил в ходе послания Госсовету республики.

— Недавняя трагедия в ижевской школе острой болью отозвалась в сердцах татарстанцев, — заявил Рустам Минниханов.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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