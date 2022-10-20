Новости экономики

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Рустам Минниханов заявил, что ВРП Татарстана по итогам 2022 года ожидается в размере 3,7 триллиона рублей

10:32, 20.10.2022
Рустам Минниханов заявил, что ВРП Татарстана по итогам 2022 года ожидается в размере 3,7 триллиона рублей
Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ВРП Татарстана по итогам 2022 года ожидается в размере 3,7 триллиона рублей. Заявление прозвучало в ходе оглашения ежегодного послания Госсовету республики.

Объем отгруженной продукции должен составить 4,4 триллиона рублей. Строительные работы будут выполнены на 460 миллиардов, а инвестиции в основной капитал составят порядка 750 миллиардов.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Экономика Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок