Рустам Минниханов заявил, что ВРП Татарстана по итогам 2022 года ожидается в размере 3,7 триллиона рублей
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ВРП Татарстана по итогам 2022 года ожидается в размере 3,7 триллиона рублей. Заявление прозвучало в ходе оглашения ежегодного послания Госсовету республики.
Объем отгруженной продукции должен составить 4,4 триллиона рублей. Строительные работы будут выполнены на 460 миллиардов, а инвестиции в основной капитал составят порядка 750 миллиардов.
Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.
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