Рустам Минниханов: воссоединение с Донбассом стало долгожданным событием

Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области с Россией стало долгожданным событием.

— Мы верим в нашу победу, — сказал он в ходе традиционного ежегодного послание Госсовету Татарстану о внутреннем и внешнем положении республики.



Память погибших в ходе специальной военной операции почтили минутой молчания. Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто оказывает поддержку мобилизованным.



Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.





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Татьяна Демина