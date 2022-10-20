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Рустам Минниханов: воссоединение с Донбассом стало долгожданным событием

10:09, 20.10.2022
Рустам Минниханов: воссоединение с Донбассом стало долгожданным событием
Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области с Россией стало долгожданным событием.

— Мы верим в нашу победу, — сказал он в ходе традиционного ежегодного послание Госсовету Татарстану о внутреннем и внешнем положении республики.

Память погибших в ходе специальной военной операции почтили минутой молчания. Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто оказывает поддержку мобилизованным.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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