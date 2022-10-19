В Италии арестовали сына красноярского губернатора по запросу США

В Италии арестовали сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Арест прошел по запросу Министерства юстиции США.

Американское ведомство обвиняет Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. Также обвинения предъявили еще четырем россиянам и двум нефтетрейдерам из Венесуэлы.

Арестованы Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Им вместе с Артемом Уссом предъявлены обвинения в отмывании денег и контрабанде.

В незаконных сделках с нефтью заподозрили граждан Венесуэлы Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото.

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Татьяна Леухина