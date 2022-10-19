Башкортостан вошел в состав учредителей клуба «Уфа»

Республика Башкортостан вошла в состав учредителей футбольного клуба «Уфа». Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

До этого он сообщил, что клуб уведомил сотрудников о грядущем сокращении штата. В министерстве спорта Башкирии уточнили, что команда до конца текущего года получит дополнительную финансовую помощь.

— Сейчас в состав учредителей вошла Республика Башкортостан. Мы работали над этим долго, это дело не одного дня. Решение было принято больше года назад, и вот сегодня вышел официальный документ, подписанный Радием Фаритовичем (Хабировым). Теперь Республика в лице Минспорта входит в состав учредителей. Станет ли клубу легче? Я оптимист во всех аспектах. Если Республика входит в состав учредителей — это большое решение, — приводит «РИА Новости» его слова.

В начале июня редакция «Реального времени» разбиралась, с какими трудностями столкнулся футбольный клуб.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина