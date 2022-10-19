Мифтахов сыграет с первых минут в матче с «Металлургом»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» представил состав на домашнюю игру с магнитогорским «Металлургом».

Капитан команды Вадим Шипачев сыграет в первом звене с новыми партнерами. По краям ему будут помогать Никита Дыняк и Илья Сафонов. Во втором звене привычно сыграют Станислав Галиев — Кирилл Семенов и Александр Радулов.

А Артем Лукоянов сыграет в четвертом звене с другим татарстанским воспитанником — Александром Бурмистровым и Михаилом Глуховым.

А место в воротах займет Амир Мифтахов. Решение принято после неудачной серии выездных игр Тимура Билялова.

Игра между казанским и магнитогорским клубами пройдет сегодня в «Татнефть Арене». Начало встречи — 19.30 по мск.