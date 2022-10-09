В Татарстане продолжает сокращаться пассажирооборот автотранспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — августа 2022 года пассажирооборот автотранспорта в Татарстане достиг 899 млн пассажирских километров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился незначительно — на 0,9%.

В августе пассажирооборот татарстанского автотранспорта составил 122,8 миллиона пассажирских километров. По сравнению с аналогичным месяцем 2021 года он вырос на 5,3%.

Самый большой показатель за первые восемь месяцев зарегистрирован за июнь. Пассажирооборот автотранспорта составил 125,1 миллиона пассажирских километров, увеличившись по сравнению с началом лета на 2,3%, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — июля 2022 года пассажирооборот автотранспорта Татарстана составил почти 776,3 млн пассажирских километров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 1,9%.



Напомним, пассажирооборот представляет собой объем работы транспорта по перевозке пассажиров. Он определяется умножением числа пассажиров на расстояние перевозки.



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Татьяна Демина