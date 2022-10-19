В Казани 83% дорожной техники уже готово к работе в зимний сезон

Этой зимой на улицы Казани для уборки снега выйдут 579 единиц спецтехники. Из них на сегодняшний день полностью подготовлена к работе 481 единица, или 83% снегоуборочных машин, сообщает мэрия города.

Стоит отметить, что 53 машины были приобретены только в этом году. Это четыре роторных снегоочистителя и 49 комбинированных дорожных машин. Также для работы зимой уже закуплено 9,3 тысячи тонн песко-соляной смеси и 2,6 тысячи тонн реагента. Завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов.

Фото: realnoevremya.ru

— Только за последние 5 лет мы приросли на 1,5 млн кв. м новых дорог, а с 2005 года, после тысячелетия города, — на 10 млн кв. м. Растет объем работ, увеличивается количество автомашин, поэтому механизированная уборка дорог и наличие техники очень важны, — рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru

В марте мэрия Казани признала плохую уборку снега минувшей зимой. Система мониторинга работы снегоуборочных машин и дорожников, которую тестировали в 2022 году, показала: эффективность уборки снега по Казани составляет 55%. Причины не только в двукратном превышении нормы выпавших снежных осадков, но и в нехватке рабочих даже для первой смены. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин