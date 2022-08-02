Казань получила 53 машины для уборки улиц

Казанский автопарк пополнился 53 машинами — в столицу Татарстана прибыли 49 комбинированных дорожных машин на шасси КАМАЗ с зимним и летним оборудованием для круглогодичной работы и четыре коммунальные машины с роторным снегоочистителем. С учетом новых машин парк уборочной техники увеличили до 570 единиц, сообщили в мэрии города.



В связи со строительством новых дорог площадь убираемых территорий в Казани увеличивается ежегодно, и техника станет хорошим подспорьем для уборки. В 2005 году площадь убираемых дорог составляла 10 млн кв. метров, а в прошлом году — уже 22 млн кв. метров, указал мэр города Ильсур Метшин.

Как пояснил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, во всех машинах установят навигационную систему, которая позволит мониторить состояние уборки дорог. Прошлой зимой система работала в тестовом режиме, а к предстоящему сезону ее должны запустить в полноценном режиме.

Фото: kzn.ru

В марте мэрия Казани признала плохую уборку снега минувшей зимой. Система мониторинга работы снегоуборочных машин и дорожников, которую тестировали в 2022 году, показала: эффективность уборки снега по Казани составляет 55%. Причины не только в двукратном превышении нормы выпавших снежных осадков, но и в нехватке рабочих даже для первой смены. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко