В Казани на три недели ограничат движение по улицам Труда, Большая и Малая Крыловка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани с 21 октября по 10 ноября ограничат движение по улицам Труда, Большая Крыловка и Малая Крыловка. Это связано со строительством наружных сетей теплоснабжения, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Участки проезжих частей закроют в несколько этапов:

С 21 по 23 октября полностью закроют проезжую часть на ул.Труда вблизи дома №27 по ул.Малая Крыловка.

С 24 октября по 6 ноября на ул.Большая Крыловка вдоль дома №27 по ул.Малая Крыловка закроют тротуар и частично перекроют второстепенную часть дороги.

С 7 по 10 ноября полностью закроют местный проезд возле дома №27 по ул.Малая Крыловка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с сегодняшнего дня в столице Татарстана временно ограничат движение по улице Пилотской. Это связано со строительством внутриквартальных сетей теплоснабжения.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин