В Казани временно ограничат движение по улице Пилотской

В Казани временно ограничат движение по улице Пилотской. Это связано со строительством внутриквартальных сетей теплоснабжения, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Так, с 19 октября до 9 ноября возле жилого дома №37 полностью закроют тротуар и частично перекроют проезжую часть.

скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, сегодня в Казани ограничили движение на участке дороги по улице Фучика. В связи с этим изменилась смеха движения автобусов и троллейбусов.

С 6 утра 17 октября общественный транспорт курсирует по новой двухполосной объездной дороге. Объезжать аварийный участок будут троллейбусы №5, 9, 12 и автобусы №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68 и 77. Для них отменена остановка «Ул. Ломжинская» в направлении 10-го микрорайона. Транспорт останавливается на остановке «Ул. Чишмяле», а затем следует по маршруту.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин