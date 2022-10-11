На казанского предпринимателя возбудили дело за уклонение от уплаты налогов на 5 миллионов рублей

Против 36-летнего предпринимателя из Казани возбудили уголовное дело за неуплату налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ) — более чем на 5 миллионов рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что с 1 января 2020-го по 15 июля 2021-го предприниматель уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2020 год. Таким образом бизнесмен рассчитывал получить необоснованную налоговую выгоду. Для этого он включил в налоговую декларацию и другие документы ложные сведения.

Проводятся обыски и иные следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За уклонение от уплаты налогов возбудили дело также в отношении 49-летнего руководителя челнинского ООО «Особые детали». Здесь ущерб был значительно крупнее — предприятие уклонилось от уплаты НДС на общую сумму свыше 112 миллионов рублей. Дело возбудили по ч. 2 ст. 199 УК России — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

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Маргарита Головатенко