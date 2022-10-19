Смертность от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией в Татарстане выросла на 2,4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За девять месяцев 2022 года в Татарстане зафиксировали 169 случаев смерти от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией. Это на 2,4% больше, чем за январь — сентябрь прошлого года.

Показатель смертности на 100 тысяч населения от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за январь — сентябрь составил 4,3, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. За аналогичный период 2021 года он оценивался в 4,2.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане за январь — сентябрь текущего года выявили 477 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.



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Татьяна Демина