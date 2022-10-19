По итогам 9 месяцев в Татарстане сократилось число острых отравлений алкоголем

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировано 477 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, на 100 тысяч жителей республики в январе — сентябре этого года пришлось 12,2 острого отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. За первые девять месяцев этот показатель составлял 12,8 на 100 тысяч населения.

Почти три четверти выявленных за девять месяцев случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — 72,6% — связаны с употреблением этанола. Доля отправлений неуточненным спиртом составила 19,3%, а метанолом — 6,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще 1% в структуре алкогольных отравлений пришелся на другие спирты. Самая небольшая доля случаев — 0,8% — связана с 2-пропанолом.



По официальным данным, за первые восемь месяцев 2022 года в Татарстане зафиксировали 429 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.



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Татьяна Демина