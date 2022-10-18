Казанец предстанет перед судом за убийство знакомого сковородой, ножом и табуретом

Фото: прокуратура Татарстана

Первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Казани, обвиняемого в убийстве знакомого сковородой, ножом и табуретом. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Уголовное дело заведено по статье «Убийство с особой жестокостью» (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ночью 20 декабря прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в компании троих приятелей в квартире на улице Липатова в казанском поселке Дербышки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил одного из знакомых сначала сковородой, а затем кухонным ножом. Когда оппонент упал на пол, злоумышленник продолжил его избивать, нанося удары руками, ногами и табуретом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

От полученных травм потерпевший скончался на месте, а обвиняемый с места преступления скрылся. Свою вину мужчина частично признал. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



В ближайшее время уголовное дело направят в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

В начале октября Верховный суд Татарстана приговорил 61-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы на 1 год за двойное убийство (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Днем 1 февраля 2022 года в одном из домов в поселке Луч Чистопольского района мужчина с двумя приятелями распивал алкоголь. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Мужчина взял кухонный нож и несколько раз ударил им своих приятелей. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте происшествия.



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Татьяна Леухина