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Мурал художника из Татарстана участвует в финале фестиваля стрит-арта

03:33, 19.10.2022
Мурал художника из Татарстана участвует в финале фестиваля стрит-арта
Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Мурал «Танец» художника из Татарстана Даниила Сергеева покажут в финале фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Победителя определят с помощью голосования и экспертов.

На мурале изображена молодая танцующая девушка в стилизованном татарском костюме. По задумке, героиня отражает душу народа. В ее облике много символов.

Проголосовать за татарстанского художника можно до 23 октября по номеру +7(800)301-50-23, в тоновом режиме набрав его индивидуальный код — цифру 4. Участвовать в голосовании можно только один раз, звонок бесплатный.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Итоги фестиваля огласят 2 ноября. Победитель получит грант в размере 200 тысяч рублей, серебряный призер — 150 тысяч, бронзовый призер — 100 тысяч. Всего в финале представлено 14 работ из разных регионов Приволжского федерального округе, сообщается на сайте мэрии Казани.

Мурал «Танец» находится в Зеленодольске на фасаде дома на улице Столичной, 27. Даниил Сергеев создал его в подарок к 90-летию города.

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Елизавета Пуншева
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