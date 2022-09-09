В Зеленодольске появился мурал «Танец»

В Зеленодольске на фасаде дома по улице Столичная №27 появился мурал «Танец». Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города.



Рисунок на фасаде дома создали финалисты фестиваля «ФормART-2022» Даниил Сергеев в подарок к 90-летию города.

Фото: t.me/zel_official

На рисунке изображена девушка в татарском костюме, смотрящая вдаль. Ее взгляд — символ стремления и желания создать лучшее будущее, а на платье изображены остров-град Свияжск и мечеть Кул-Шариф.

В прошлом году в конце августа в Казани состоялась официальная церемония открытия семи новых муралов. Их создали в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Татьяна Леухина