Главу поселения в Сармановском районе Татарстана требуют привлечь к ответственности за порчу земель

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Сармановского района Татарстана требует привлечь главу поселения к административной ответственности за порчу земель. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство провело проверку по факту загрязнения почвы канализационными стоками. Установлено, что рядом с многоквартирным домом по улице Нагорной в селе Петровский-Завод организовано несанкционированное складирование отходов, образовавшихся после очистки канализационного колодца. При этом местные власти не приняли мер к ликвидации данной свалки.

В адрес руководителя исполкома Петровского-Заводского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).

Фото: pxhere.com

Также сегодня сообщалось, что в ходе экологического мониторинга Зеленодольского района инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана обнаружили несанкционированную свалку по ул. Загородной.

Экологи направили запрос в Управление Росреестра по республике, чтобы определить собственника земельного участка, где зафиксировали свалку. Им оказался АО «ПО «Завод имени Серго».

Предприятие подлежит федеральному экологическому надзору. Все материалы направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора по Татарстану для принятия дальнейших мер административного реагирования.

Напомним, ранее инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана через суд добились ликвидации несанкционированной свалки в водоохранной зоне реки Шильна в Тукаевском районе.



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Максим Кокунин