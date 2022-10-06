Экологи через суд добились ликвидации свалки в Тукаевском районе Татарстана

Фото: Министерство экологии Татарстана

Инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана обнаружили несанкционированную свалку в водоохранной зоне реки Шильна в Тукаевском районе, поделилось Минэкологии Татарстана.

Общая площадь несанкционированного складирования строительных отходов составила — 220 кв. м. Собственником участка оказался исполком Малошильнинского сельского поселения.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Экологи выдали предостережение, которое исполком не выполнил в срок. По решению мирового суда был выписан штраф в размере 10 тыс. рублей. Также направлено исковое заявление в Тукаевский районный суд с требованием очистить территорию. По решению суда нарушитель обязан был до конца ноября ликвидировать несанкционированную свалку отходов, но исполком Малошильнинского сельского поселения уже вывез весь мусор и очистил территорию.



На днях сообщалось о ликвидации свалки строительных отходов в Алексеевском районе Татарстана. Площадь свалки составила 100 кв. м, а объем — 10 куб. м.



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Илина Хакимова