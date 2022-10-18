В Зеленодольске экологи выявили огромную свалку
В ходе экологического мониторинга Зеленодольского района инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана обнаружили несанкционированную свалку по ул. Загородной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Экологи направили запрос в Управление Росреестра по республике, чтобы определить собственника земельного участка, где зафиксировали свалку. Им оказался АО «ПО «Завод имени Серго».
Предприятие подлежит федеральному экологическому надзору. Все материалы направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора по Татарстану для принятия дальнейших мер административного реагирования.
Напомним, ранее инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана через суд добились ликвидации несанкционированной свалки в водоохранной зоне реки Шильна в Тукаевском районе.
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