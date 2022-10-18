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В Зеленодольске экологи выявили огромную свалку

07:11, 18.10.2022
В Зеленодольске экологи выявили огромную свалку
Фото: Министерство экологии РТ

В ходе экологического мониторинга Зеленодольского района инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана обнаружили несанкционированную свалку по ул. Загородной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экологи направили запрос в Управление Росреестра по республике, чтобы определить собственника земельного участка, где зафиксировали свалку. Им оказался АО «ПО «Завод имени Серго».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предприятие подлежит федеральному экологическому надзору. Все материалы направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора по Татарстану для принятия дальнейших мер административного реагирования.

Напомним, ранее инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана через суд добились ликвидации несанкционированной свалки в водоохранной зоне реки Шильна в Тукаевском районе.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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