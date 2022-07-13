Татарстан вошел в число регионов, где активно покупают российский парфюм

Татарстан оказался в числе регионов, где активно покупали российский парфюм в период с января по июнь 2022 года. Об этом говорится в исследовании Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Больше всего российский парфюм пользуется популярностью у жителей Москвы (продано 497 единиц на 1000 человек населения), Московской (280/1000), Новгородской (260/1000), Мурманской (188/1000), Пензенской (177/1000) областей. В Татарстане продано за указанный период 105 единиц на 1000 человек населения, с этим показателем республика вошла в топ-10.

Фото: pxhere.com

Кроме того, республика оказалась в числе регионов, которые произвели больше всего парфюмерной продукции в первом полугодии 2022 года. Здесь выпустили 1,7 млн такой продукции, в Московской области — 15,2 млн, в Москве — 13,7 млн, в Северной Осетии — 2,6 млн.

Ранее в связи с ситуацией на Украине решение о приостановке деятельности в России в марте этого года принял американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder. А в апреле о решении закрыть все магазины на российской территории объявила французская косметическая компания L'Occitane.



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Татьяна Леухина