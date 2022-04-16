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L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России — они есть и в Казани

15:41, 16.04.2022
L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России — они есть и в Казани
Фото: wikipedia.org

Французская косметическая компания L'Occitane объявила о решении закрыть все магазины и интернет-магазины в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление производителя.

Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, компания приостановила планы по инвестициям и расширению в России.

Фото: wikipedia.org

В марте американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder принял решение о приостановке деятельности в России. Тогда же Procter & Gamble сократил перечень поставляемой в страну продукции и прекратил инвестиции.

Дарья Акимова
ОбществоБизнес Татарстан

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