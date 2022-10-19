Сегодня в Татарстане дождь и до +10 градусов

В среду, 19 октября, ожидается облачная погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Днем возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.



Максимальная температура воздуха днем составит +5..+10 градусов. В Казани ожидается от +6 до +8°С, в Набережных Челнах — от +5 до +7°С.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в Татарстане продолжится похолодание. К концу недели максимальная дневная температура составит +6 градусов.



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Татьяна Демина