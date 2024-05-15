Работодатели ПФО стали больше искать вахтовиков и увеличили зарплаты

Фото: Реальное время

В России весной отмечают День вахтовика. Специально к этому празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вахтовые вакансии и выяснили, что на этот тип занятости в 2024 году приходится 7% от всех предложений о работе.

За январь — апрель 2024 года количество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В Приволжском федеральном округе компании искали почти 40 тыс. новых вахтовых работников. Это превышает прошлогоднюю потребность на 16%. Лидером по числу вахтовых вакансий остается Республика Башкортостан — более 15 тыс. предложений.

А вот по росту спроса на вахтовиков в начале этого года, по сравнению с началом 2023-го, лидерами стали другие регионы ПФО.

Так, на первом месте по приросту оказались Саратовская и Пензенская области: в обоих регионах компании увеличили число вахтовых вакансий на 47%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чаще всего работу вахтой предлагают водителям (17,9% от всех вахтовых вакансий), машинистам (10%), разнорабочим (6,3%), сварщикам (4,9%), токарям (4,8%), слесарям (4%), упаковщикам (3,4%), электромонтажникам (3,3%), монтажникам (3%) и прорабам (2,5%).

Медиана заработной платы, которую в России сегодня предлагают вахтовикам, составляет 142 500 рублей, что на 30 700 рублей больше, чем год назад.

Готовность к вахтовой занятости в своих резюме указали лишь 3% соискателей. Однако в некоторых регионах эта доля существенно выше. Так, в Республике Башкортостан отправиться на вахту готовы 14% соискателей, в Ямало-Ненецком АО — 13,8%, в Забайкальском крае — 12,3%, в Магаданской области — 11,4%, в Чукотском АО — 11%. Реже всего работа вахтой интересует жителей Москвы (2,1%) и Московской области (1,7%).

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Рената Валеева