«Новые люди» предложили приравнять нападения на медиков скорой помощи к атакам на сотрудников при исполнении

Фото: Максим Платонов

Партия «Новые люди» направила в правительство и Верховный суд законопроект, приравнивающий нападение на медицинских работников скорой помощи к нападению на сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.

В случае принятия законопроекта, наказание за нападение на работников скорой помощи станет более строгим.

Также сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным агентам участвовать в любых выборах. Законопроект, содержащий эти ограничения, был подготовлен правительством еще в декабре 2023 года.

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Рената Валеева