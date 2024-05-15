В Татарстане открылся Центр генных дерматозов

Фото: Максим Платонов

В Казани на базе стационарного отделения №3 ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер Минздрава Татарстана им. профессора А.Г. Ге» открылся Республиканский Центр генных дерматозов. Теперь пациенты с тяжелыми генетическими и аутоиммунными заболеваниями кожи смогут получать необходимую помощь централизованно в рамках своего региона.



Центр генных дерматозов в Казани — четвертое учреждение такого типа, созданное фондом «Дети-бабочки». Ранее Центры генных дерматозов открылись в Подмосковье, Пензенской области и Башкортостане.

По словам представителей Минздрава Татарстана, мультидисциплинарная команда врачей поможет пациентам с кожными заболеваниями получить своевременную и профессиональную медицинскую помощь. Это позволит избежать тяжелых осложнений и существенно снизит затраты государства по мере взросления пациента.

В республике насчитывается более 218 000 пациентов с дерматозами, более 40 000 из них — пациенты с генодерматозами. С ними будет работать мультидисциплинарная команда в составе педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, эндокринолога, нефролога, офтальмолога, хирурга, ортопеда, уролога, гинеколога, кардиолога, диетолога, психиатра и даже сурдолога.

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Рената Валеева