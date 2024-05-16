В Казани установили норматив стоимости одного квадратного метра на II квартал 2024 года

Фото: Максим Платонов

В Казани установили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на II квартал 2024 года для расчета платежеспособности молодых семей. Это сделано в соответствии с постановлениями правительства России и кабмина Татарстана, а также с учетом приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Норматив установлен в размере 135 288 рублей. Постановление опубликовали в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Напомним, исполком Набережных Челнов установил норматив на стоимость квадратного метра жилья в Набережных Челнах. Во втором квартале 2024 года норматив стоимости одного квадратного метра жилья составит 85 522 рубля.

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Рената Валеева