В Казани для строительства автодороги у нового театра им. Камала изымут землю и недвижимость

Фото: Артем Гафаров

В Казани изымут для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества. Это необходимо для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по улица Туфана Миннуллина».

Постановление об изъятии было утверждено исполкомом Казани. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Согласно постановлению, изъятие земель и недвижимости будет происходить путем выкупа. В дальнейшем будет проведена оценка рыночной стоимости изымаемых объектов. Срок действия данного постановления — три года.

В апреле «Реальное время» узнало, что в Вахитовском районе Казани выполнят работы по реконструкции автомобильной дороги за 2,2 млрд рублей, в том числе на улице Туфана Миннуллина — от перекрестка на ул. Марселя Салимжанова до ул. Нурсултана Назарбаева.



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Рената Валеева