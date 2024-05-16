В Ново-Савиновском районе Казани появится новая платная парковка на 144 места

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани принял решение построить платную муниципальную парковку в Ново-Савиновском районе Казани. Она расположится на территории вдоль домов №2, 8 по улице Алексея Козина.

Парковка будет рассчитана на 144 машино-места. Размер платы за пользование парковочными местами составит 30 рублей в час. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Напомним, «Реальное время» подготовило подробный список мест, где можно оставить машину в Казани. В самом центре города круглосуточно работает современный огромный паркинг, способный вместить авто всех любителей прогулок в историческом центре города и на набережной Казанки.

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Рената Валеева