В Казани бизнесмена отдали под суд за арбитражный иск на 51 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Вахитовский суд Казани поступило дело бывшего директора и фирмы «Росагрокорпорация» Дениса Николаева. Его обвиняют в попытке взыскать со своей организации 51 млн рублей путем фальсификации доказательств в деле Арбитражного суда Татарстана, вину Николаев не признает, сообщают источники «Реального времени».



Уголовное преследование Николаева началось в апреле 2023 года — первоначально по статье о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ст. 201 УК РФ). Однако в этой части уголовное дело было прекращено, а окончательное обвинение бизнесмену предъявили по трем статьям: подделка документов с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ), фальсификация доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источников «Реального времени», делом занимались сотрудники 4-го (экономического) отдела Следкома по РТ.

Как стало известно «Реальному времени», с заявлением против экс-директора «Росагрокорпорации» обратился нынешний бенефициар этой компании Ильнур Салихов. Поводом стал арбитражный иск на 51 млн 198 тысяч рублей, поданный Николаевым к своей бывшей организации, специализирующейся на оптовой торговле стройматериалами.

По версии следствия, в 2022 году Николаев представил в Арбитражный суд Татарстана заведомо недостоверные документы о том, что в 2019—2020 годах «Росагрокорпорация» неоднократно получала щебень от четырех компаний-поставщиков, товар так и не оплатила, после чего поставщики уступили право взыскания задолженности... бывшему директору ООО «Росагрокорпорация», работающему в статусе ИП.

Согласно материалам арбитражного дела, со стороны нового директора и совладельца компании был подан встречный иск — о признании недействительными тех самых договоров уступки между ООО «Афон», «Химстройпродукт», «ПСК Монолит» и «Техавто». По мнению ответчиков, фактическая поставка товара от данных фирм не осуществлялась, акты приема-передачи оформлялись фиктивно — для создания видимости фактических затрат с целью оптимизации налогообложения и снижения суммы предъявленного к оплате НДС.

В данный момент рассмотрение данного спора в арбитраже приостановлено — до разрешения дела по более раннему иску, поданному к «Росагрокорпорации».

Обвиняемому — 32. Как указано в открытых источниках, ИП в сфере аренды и лизинга грузового транспорта — не единственный бизнес Дениса Николаева. Он руководит и имеет доли 50% в одном из казанских бутиков и в компании «Дохиар», которая работает в одном секторе с «Росагрокорпорацией». Кроме того, Николаев возглавляет две организации в сфере добычи строительного камня, известняка, мела, гипса и сланцы — «Лекаревский карьер» и «ЦСН-Неруд». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Нерудсервис» под руководством Николаева ведет разработку песчаных и гравийных карьеров, а «Центр содействия недропользователям» оказывает услуги в сфере права.

Добавляет путаницы в эту историю тот факт, что Денис Николаев является директором и совладельцем ООО «Региональное объединение специалистов Агрокорпорация», которое также сокращают до «Росагрокорпорации». Эта фирма существует на 3 года меньше, чем одноименное ООО Салихова, но почему-то имеет одинаковый с ним юридический адрес и также специализируется на оптовых поставках материалов для стройки.

Дата первого заседания судом пока не назначена. Николаев находится под подпиской о невыезде. Два его участка и автомобиль — под арестом.