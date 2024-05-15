Кириенко поздравил учеников казанской школы «СОлНЦе» с победой в игре «Что? Где? Когда?»

Финал чемпионата страны по игре «Что? Где? Когда?» состоялся сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. В игре приняли участие 75 команд из 41 региона России.

Казанскую школу «СОлНЦе», победившую в чемпионате, поздравил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул символичность проведения финала чемпионата на площадке выставки «Россия»: здесь каждый регион, каждая отрасль, каждая корпорация представили то, чем гордится коллектив и вся страна.

— Неслучайно финал «Что? Где? Когда?» проходит на выставке «Россия», организованной по поручению президента страны Владимира Путина. Здесь собрано то, чем гордится наша страна. И то, что вы, самые лучшие из 120 тысяч участников, собрались здесь, это также по праву, потому что вы тоже национальная гордость, — отметил он.

Сергей Кириенко также подчеркнул, что конкуренция среди команд была очень высокой. Так, в чемпионате приняли участие свыше 120 тысяч представителей 14 тыс. учебных заведений. Для них организовали 21 игру по всей стране. Второе место в финале досталось пермскому краевому центру «Муравейник». Бронзу поделили команды Центра дополнительного математического образования Кургана и московского лицея НИУ ВШЭ.

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Рената Валеева