В Казани возбудили уголовное дело после ДТП с троллейбусом и автобусом на Ямашева

В Казани возбудили уголовное дело после столкновения на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова троллейбуса и автобуса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

По данным ведомства, пострадали в результате инцидента три человека, в том числе 4-летний ребенок. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Сейчас проводится осмотр места ДТП. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Как сообщили ранее «Реальному времени» в Управлении здравоохранения Казани, в результате столкновения троллейбуса и автобуса пострадали шесть человек, в том числе — один ребенок. Все они с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. По данным мэрии Казани, водителю автобуса стало плохо за рулем, из-за чего он, вероятно, и столкнулся с троллейбусом.



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