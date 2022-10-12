В Татарстане задержали курьера, перевозившего 57 килограммов наркотиков

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Челнам задержали на контрольном посту полиции «Тула-1» перевозчика крупной партии наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль Land Rover остановили полицейские для проверки документов. Поведение водителя показалось госавтоинспекторам подозрительным. У него был обнаружен сверток с порошком весом почти 200 граммов.

При проверке автомобиля были обнаружены более двухсот пакетов с различными порошкообразными веществами. Они были под обшивкой багажного отсека, в нише от запасного колеса, а также в спортивной сумке.

Правоохранители изъяли почти 54 килограмма мефедрона, свыше килограмма кокаина и 1700 граммов марихуаны.

Фото: МВД по Татарстану

Задержанный рассказал, что буквально на днях взялся за подработку в качестве перевозчика наркотиков. Возле города Ногинска по указанию оператора интернет-магазина он забрал крупную партию наркотиков, которую должен был спрятать в тайниках вблизи городов Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Иркутска, Красноярска.

Следователи УМВД России по Набережным Челнам возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



По данным Генпрокуратуры, в Татарстане за январь — август 2022 года зарегистрировали 3 635 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По их количеству республика занимает 8-е место среди регионов России. На первом месте Москва.



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