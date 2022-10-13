Мобилизованным предпринимателям дадут время, чтобы решить вопросы с бизнесом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Накануне, 12 октября, в Госдуму поступил законопроект, который позволит ряду мобилизованных предпринимателей получить время на решение вопросов с дальнейшим управлением бизнесом. Так, им предоставят время, чтобы решить проблемы с дальнейшим управлением и позволят вести бизнес через доверенных лиц.

Смягчение запретов управление через доверенных лиц

Согласно п.7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих», всем лицам, проходящим службу в армии, нельзя заниматься предпринимательской деятельностью ни в каком виде: ни лично, ни через доверенных лиц. Исключением являются только ситуации, когда предпринимательская деятельность входит в должностные обязанности военнослужащих.

В условиях объявленной в России частичной мобилизации, такое положение закона поставило вопрос о существовании в целом небольших фирм, которые управляются одним человеком, или деятельности индивидуальных предпринимателей. Мобилизованные бизнесмены по возвращении с СВО могли банально лишиться своего главного источника дохода — собственной компании.

Соответственно, сейчас, согласно закону, индивидуальные предприниматели в случае их призыва на военную службу, должны прекратить свою деятельность, а учредители организаций — выйти из управления компанией. В условиях частичной мобилизации это ставит под угрозу существование большого количества хозяйствующих субъектов.

Фото: tatarstan.ru

— Таким образом, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, зарегистрированные ранее в качестве индивидуального предпринимателя, а также являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц либо лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридического лица, в целях соблюдения положений Федерального закона № 76-ФЗ должны прекратить предпринимательскую деятельность или прекратить участие в юридическом лице, — указано в пояснительной записке к законопроекту.

На сторону руководителей бизнеса, которые оказались в практически безвыходном положении, встала целая группа депутатов Госдумы. Они хотят ввести поправки к ФЗ «О статусе военнослужащих», которые касаются мобилизованных лиц. В частности, предлагается:

Предоставить индивидуальным предпринимателям , а также лицам, являющимся единственным учредителем и одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на службу в рамках мобилизации, восемь дней для решения организационных вопросов, связанным с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности; Отменить для ИП и учредителей компаний запрет на осуществление предпринимательской деятельности; Разрешить ИП и учредителям организаций заниматься предпринимательской деятельности в том числе через доверенных лиц в установленном законом порядке.

Поправки касаются не всех

Из предлагаемых поправок к закону видно, что касаться они будут не всех. Так, например, предоставлять восьмидневную отсрочку, если законопроект примут в текущей формулировке, будут только индивидуальным предпринимателям, а также лицам, которые одновременно являются и единственными учредителями, и директорами (генеральными директорами) собственных компаний.

— Подобный подход исключает необходимость осуществления мобилизованными гражданами экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняет возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности, а также исключает наступление неблагоприятных правовых последствий для мобилизованных граждан, — указано в пояснительной записке к законопроекту

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вместе с этим, отменить запрет на занятие предпринимательской деятельностью и разрешить вести ее через доверенных лиц предлагается более широкому кругу лиц: индивидуальным предпринимателям и всем учредителям компаний. Положение единственного учредителя и одновременно директора в этом случае не необходимым.

Кроме того, законопроект не распространяется на руководителей фирм, которые не являются из учредителями или соучредителями. Предоставлять время на передачу дел своим преемниками им не будут. Также законопроект не будет работать на лиц, которые призваны на срочную военную службу — им все еще придется прекращать деятельность как ИП или выходить из числа учредителей компаний.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров